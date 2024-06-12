Kalp spazmı geçiren şoför dükkana böyle daldı, kendine gelince yoluna devam etti | Video
Bursa'da kalp spazmı geçiren servis şoförü, tekstil atölyesine girdi. Yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçiren şoför, daha sonra kendine gelerek yoluna devam etti. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken atölyede kimsenin bulunmaması faciayı önledi.
Atölyede kimsenin bulunmamasının faciayı önlediğini ifade eden işyeri sahibi Ahmet Çini şunları söyledi, "Saat 04.45 sıralarında cam kırılma seslerine uyandık. Balkondan aşağıya doğru baktığımızda tekstil atölyesine aracın girip çıktığını gördük. Daha sonra şoförün kalp spazmı geçirdiğini öğrendik. Kalp spazmı geçirdiği için kaza yaşanmış. O sırada içeride kimse yoktu. Mesai saatleri 8-18 arasında. O sırada içeride kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Servis şoförünün de durumunun iyi olduğu öğrendik." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
5 yıldızlı termal otelde çıkan yangından 6 kişi hastanelik oldu | Video 12.06.2024 | 10:13
00:58
00:43
Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın | Video 12.06.2024 | 09:32
03:21
00:44
Erzincan’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 12.06.2024 | 09:32
00:33
Çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 12.06.2024 | 08:45
01:21
Uçurumdan araçla uçtu, "Buradan olduğu gibi indim" dedi | Video 12.06.2024 | 08:46
00:44
Erzincan’da tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 12.06.2024 | 08:54
05:06
01:50
Kuyu-5 operasyonlarında 5 suç örgütü çökertildi | Video 12.06.2024 | 08:46
01:30
00:43
00:36
Babasını vuran zanlı adliyeye getirildi | Video 11.06.2024 | 16:03
01:20
Fethiye’de 2 yangın söndürme helikopteri göreve başladı | Video 11.06.2024 | 16:03
02:43
04:21
00:58
00:27
Minibüsün traktöre çarptığı feci kaza kamerada: 1 yaralı | Video 11.06.2024 | 13:59
01:54
01:31
Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın | Video 11.06.2024 | 13:20