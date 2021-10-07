Video Yaşam Kamyonetin çarptığı genç hayatını kaybetti
Kamyonetin çarptığı genç hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı genç hayatını kaybetti

07.10.2021 | 13:17

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Muğla Fethiye’de çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Kaan Aslan hayatını kaybetti.

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