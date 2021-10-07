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OTOMATİK OYNAT
04:22
Yavuz Sondaj gemisi Filyos Limanı'ndaki görevine başlayacak 07.10.2021 | 14:04
01:28
Sivas'ta köpeğe çarpıp kaçan vicdansız sürücü kamerada 07.10.2021 | 14:12
06:56
03:23
Çamlık alanda korkutan yangın 07.10.2021 | 13:18
02:44
Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza 07.10.2021 | 13:21
00:11
Kamyonetin çarptığı genç hayatını kaybetti 07.10.2021 | 13:17
03:27
Pendik'ten, İtalya'ya gidecek olan tırda 85,5 kilo eroin ele geçirdi | Video 07.10.2021 | 12:50
01:29
İstanbul Fatih'te karakol dibinde uzun namlulu silahlarla çatışma: 2 yaralı 07.10.2021 | 13:11
02:29
Eski sevgilisinin otomobiline boya sökücü döktü 07.10.2021 | 13:01
03:20
01:28
Kavga eden liseliler çevreye ateş açtı | Video 07.10.2021 | 12:50
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Şanlıurfa'da acı olay! Üzerine televizyon düşen çocuk öldü 07.10.2021 | 12:15
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İstanbul'da İETT araçları art arda arızalanmaya devam ediyor 07.10.2021 | 12:13
01:08
Kadıköy D-100 karayolunda tehlikeli anlar pes dedirtti 07.10.2021 | 11:46
02:12
Sokak satıcılarına operasyon: 12 gözaltı 07.10.2021 | 11:42
12:07
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İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'yi evinden davul zurnayla böyle aldı | Video 07.10.2021 | 11:40
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İstanbul Şişli'de AVM'de kadının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı 07.10.2021 | 10:16
05:11
Evde ek iş vaadiyle 60 bin lira dolandırıldı | Video 07.10.2021 | 11:27
Muğla Fethiye’de çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Kaan Aslan hayatını kaybetti.