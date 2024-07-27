Karabük'te 6 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada | Video
Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.
KARÇİMSA mevkiinde meydana gelen ikinci kazada N.S.(56) idaresindeki 78 SS 115 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan B.K.(14) olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Eskipazar ilçesi D-100 kara yolu Kemikli Rampalarında meydana gelen üçüncü kazada T.Ç. idaresindeki 41 BL 652 otomobil, maddi hasarlı kazayı gördükten sonra yolun kenarında park halinde bekleyen R.K.(35) idaresindeki 48 ALE 171 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü R.K.(35), Ş.K.(37), T.E.(10), M.L.K.(6)., İ.Ç.(52) ve E.Ç.(12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazalarla ilgili inceleme başlatılırken 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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