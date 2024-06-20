Karaköy'de aldatma kavgası kamerada: Adamın üstünü parçalayıp tokat attı | Video
Karaköy'de bir kadın kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisine saldırıp üstünü paramparça etti. Sokak ortasında yaşanan kavga kameralara yansırken, olanı biteni film izler gibi izleyen vatandaşlardan biri, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi.
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