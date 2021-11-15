Video Yaşam Karamel'in acı sonu: Eski sahibi ses tellerini kesti, tır şoförü ezdi geçti
Karamel'in acı sonu: Eski sahibi ses tellerini kesti, tır şoförü ezdi geçti

Karamel'in acı sonu: Eski sahibi ses tellerini kesti, tır şoförü ezdi geçti

15.11.2021 | 16:52

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Mersin'de çok havladığı için sahibi tarafından ses telleri kesildikten sonra dinlenme tesisine bırakılan köpeği tesiste manavlık yapan Naz Güllü sahiplendi. Karamel adını verdiği köpeğini bu kez de bir tır şoförünün görmesine rağmen durmayarak ezdiğini söyleyen Naz Güllü, "Karamel karnındaki yavrularıyla öldü. Maalesef bu dünyada caniler bitmiyor" dedi.

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Mersin-Adana Otobanının Tarsus Servis Alanında bulunan dinlenme tesisine 1 buçuk ay önce lüks bir cipten bırakılan buldok cinsi köpeğin halime olduğunu gören manav Naz Güllü, köpeği sahiplendi. Adını Karamel koydukları köpeği evine götüren Naz Güllü, ancak mahalledeki köpeklerin saldırmasından endişe ederek Karamel'i tekrar işyeri olan tesise getirdi. Manavda kalan Karamel'in doğum yapmasını bekleyen Naz Güllü köpeğinin tırın altında kalarak ölmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

SAHİBİ SES TELLERİNİ KESMİŞ

Karamel'in doğumuna çok az bir süre kala vicdansız bir tır şoförü tarafından öldürüldüğünü belirten Naz Güllü; "1 buçuk ay önce son model lüks bir araç durdu ve gözümün önünde köpeği bırakıp gitti. Bunun üzerine o köpeği sahiplendim. Adını Karamel koymuştuk. Eski sahibi köpeğin havlamasın diye ses tellerini kesmiş. Köpek birde hamile olduğu için buraya bırakıp kaçmış. Bu büyük bir vicdansızlık. Biz Karamel'in doğurmasını beklerken arkadaşım gelip bana Karamel'in tırın altında kaldığını söyledi. Oraya gittiğimde durumu çok kötüydü. Karamel ikiye ayrılmıştı. Ağlaya ağlaya elimini son bir hamleyle karnına attım ve yavrularını kurtarmaya çalıştım. Ama maalesef yavruları da anneleri gibi ezilmişti. Güvenlik kamerasından izlediğimizde TIR şoförü köpeği fark ediyor yavaşlıyor ama durmuyor. Sonra Karamel'i ezip durmadan tekrar yoluna devam ediyor. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Maalesef bu dünyada caniler bitmiyor" diye konuştu.

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