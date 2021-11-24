Karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı, kopan bacağı metrelerce öteye böyle savruldu | Video
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Mersin'de sabaha karşı yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp sol bacağının kopmasına neden olarak kaçan araç sürücüsü, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye tespit edildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım tarihinde saat 02.20 sıralarında, merkez Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi Vipol Kavşağı'nda, plakası alınamayan bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A. isimli yayaya çarparak kaçtı. Kazada ağır yaralanan A.A., sol bacağı kopmuş halde hastaneye kaldırılırken, kopan bacak yerine dikilemeyerek sakat kaldı.
Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaza yerinden elde edilen dikiz aynası ve kanlı tampon parçalarını inceleyerek, aracın marka ve modeline ulaştı. Kaza tarihi ve saatine orantılı şekilde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, bölgedeki 200 aracı taradı. Yapılan incelemede tespit edilen şüpheli aracın, kaza öncesi görüntüsünde sol dikiz aynasının mevcut olduğu, ancak kaza sonrası görüntüsünde ise aracın sol dikiz aynasının ve sol ön tampon kısmının kırık olduğu belirlendi.
İncelemelerin ardından plakası belirlenen araç sürücüsü Ö.İ., kazadan bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.