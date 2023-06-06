Video Yaşam "Katalog 1" operasyonunda 16 kişi tutuklandı | Video

"Katalog 1" operasyonunda 16 kişi tutuklandı | Video

06.06.2023 | 08:53

Bursa polisinin 3 ilde eş zamanlı yaptığı fuhuş operasyonunda yakalanan 17 kişiden 16’sı tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa genelinde yabancı uyruklu kadınlar ile diğer illerden getirilen genç kadınların yüksek gelir elde etme ve lüks yaşantı vaadiyle kandırılıp organize olarak fuhuş batağına çekildiğini tespit etti. Bunun üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan "Katalog 1" adlı operasyonla Bursa, Ankara ve Sivas'ta eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda Bursa'da 12, Ankara'da 4, Sivas'ta 1 kişi gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Bursa İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltındaki şahısların 14'ünün daha önce de çok sayıda benzer suçlara karıştıkları ve suç dosyalarının kabarık olduğu belirtildi. Şüphelilerin kaldıkları ev ve apartlarda yapılan aramalarda ise 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 180 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, 20 adet cep telefonu, 2 adet tablet, mağdur kadınlara ait 4 adet pasaport, fuhuştan elde edildiği tahmin edilen 30 bin lira ve yine fuhuştan elde edilen kazançların not edildiği kağıtlar ele geçirildi. Operasyon ile fuhuş batağına sürüklenen 4'ü yabancı uyruklu toplam 22 kadın çetenin elinden kurtarıldı.
Çetenin ağına düşürdüğü genç kızları lüks mekanlara götürüp önce lüks yaşantıya özendirdiği, çeteyle uzun süredir birlikte çalışan kadınlar vasıtasıyla yüksek gelir etme vaadiyle kandırdıkları genç kadınları lüks rezidanslarda fuhuşa zorladıkları iddia edildi. Fuhuş çetesinin kandırdığı genç kızların fotoğraflarından oluşan bir katalog oluşturduğu, bu katalog üzerinden müşterilerin tercihine göre genç kızları konum adını verdikleri buluşma noktalarına gönderdikleri belirtildi.

Emniyette sorguları tamamlanan 17 şüpheli, bu sabah "insan ticareti, yabancı ve Türk kadınları fuhuşa zorlayıp bu yolla gelir elde etme, fuhuşa aracılık, fuhuş için yer temin etme, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde bulundurma, 6136 SKM" suçlarından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 17 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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