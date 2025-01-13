Video Yaşam Kavşaktaki kazada hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar | Video
Kavşaktaki kazada hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar | Video

Kavşaktaki kazada hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar | Video

13.01.2025 | 09:14

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında biri park halinde olmak üzere 3 araç hurdaya döndü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araç sürücüleri kazayı burunları dahi kanamadan atlattı.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak caddesi ile Köroğlu Caddesi kesişiminde bulunan ışık sisteminin olduğu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Caddesi üzerinde seyir halindeki Eren Ü. idaresindeki 09 RZ 927 plakalı Fiat marka otomobil, Karacaoğlan Caddesi'nden, Köroğlu Caddesi istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 PY 388 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Eren Ü., yol kenarında park halindeki 07 FOG 93 plakalı Fiat marka araca çarptı.

BURUNLARI BİLE KANAMADI
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eren Ü. ve 07 PY 388 plakalı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardım teklifini, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek kabul etmedi. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kaza nedeniyle yola saçılan araç parçaları nedeniyle güçlük yaşarken, yol vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından temizlendi.

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