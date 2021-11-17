Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
Kayseri'de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı 17.11.2021 | 09:35
00:49
İzmir'de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü: 6 yaralı 17.11.2021 | 09:07
04:07
Ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı | Video 17.11.2021 | 09:13
01:38
İstanbul'da zehir taciri 32 kişi adliyeye sevk edildi | Video 17.11.2021 | 09:13
01:38
İzmir'de güpegündüz silahlı çatışma anı kamerada | Video 17.11.2021 | 09:01
03:42
02:41
02:43
03:48
00:46
İzmir’de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 17.11.2021 | 08:44
03:42
04:25
03:31
Kasımpaşa’da silahlı çatışma: Motosikletli 4 saldırgan kurşun yağdırdı 16.11.2021 | 16:53
02:11
00:44
Uyuşturucu tacirlerinin kabusu "Termal" | Video 16.11.2021 | 16:44
02:57
Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi | Video 16.11.2021 | 16:44
00:55
Trafikte tartıştığı araç sürücüsüne bıçak çekti | Video 16.11.2021 | 16:10
00:43
Şanlıurfa'da köprü ayaklarında mahsur kalan keçi kurtarıldı | Video 16.11.2021 | 16:20
01:52
Antalya'da cani baba 3 aylık kızı Elif Ada'yı döverek öldürdü! | Video 16.11.2021 | 15:50
Kayseri'de, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi, Altan Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin S., aralarında husumet bulunan komşuları Mehmet U. ile oğlu Ömer U'.nun evinin önüne gitti. İki komşu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Nurettin S., belinden çıkardığı tabancayla Mehmet U. ve Ömer U'.yu yaralarken, Mehmet U. da tüfekle Nurettin S'yi yaraladı Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.