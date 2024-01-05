Kedinin dron ile imtihanı böyle görüntülendi | Video
Tokat’ta bir kedinin dronla imtihanı kameraya yansıdı. Uçuştan döndüğü sırada dron pervanelerinden çıkan sesi merak ederek bir süre dron etrafında inceleme yapan ve zaman zaman cihaza saldırmak için hazırlanan kedi, izleyenleri gülümsetti.
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