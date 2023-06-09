Kimseye aldırış etmeden böyle drift attı | Video
Bursa’da bir otomobil sürücüsü trafikte Şahin marka aracıyla dakikalarca drift atarak hem diğer sürücüleri, hem de çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.
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