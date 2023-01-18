Video Yaşam Kırgız anne şifayı Türkiye'de buldu | Video
Kırgız anne şifayı Türkiye'de buldu | Video

Kırgız anne şifayı Türkiye'de buldu | Video

18.01.2023 | 09:27

Rahim ağzı kanserine yakalanan Kırgız anne 7 saatlik ameliyatın ardından şifayı Amasya’da buldu.

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Kırgızistan'da yaşayan iki çocuk annesi Gülzar Chynalıeva (42) rahim ağzı kanserine yakalandı, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisine başvurdu.

Prof Dr. Osman Fadıl Kara ve ekibinin 7 saatlik ameliyatı sonrası Kırgızistan'dan gelen Chynalıeva, Amasya'da sağlığına kavuştu.

Ameliyatı yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, "Hastamız 3 hafta önce Kırgızistan'dan geldi. Çünkü daha önce bir Kırgız hastamın da ameliyatını yapmıştık ve şifaya kavuşturmuştuk. 3 hafta önce geldiğinde serviks kanseri yani rahim ağzı kanserinin son aşamasındaydı ve bu nedenle bizden yardım istediler. Daha önce hastamız bir takım alternatif tıp metotlarıyla çare aramış, hatta Hindistan'a kadar gitmiş maalesef bildiğiniz gibi kanser yayılma özellikli olan bir hastalıktır. Bize geldiğinde evre 3-4 gibi, artık yayılımı olmuş, mesaneye sıçramış bir haldeydi ve lenf bezlerini tutmuştu. Biz burada onun ön taramaları yaptık. Mr'ını tomografisini çektik. Ve tanı amaçlı laparoskopik tetkikte de mesanenin ve rahmin tutunum yaptığını gördük. Ancak rektumu serbestleştirince bu tip hastalarda gerekli olan kolostomiye gerek kalmadı ve ameliyatına karar verdik. Üç cerrahi birim yani Üroloji, Genel cerrahi ve kadın doğum olarak hastanın ameliyatına bütün tetkiklerden sonra karar verdik. Ameliyatta rahim ve rahim ağzını ve yayılmış olan lenf bezlerini temizledik ancak mesane tutulumu tam olduğu için yani bir bakıma kitleyi küçültmüş olduk ve bugün geldiğimiz noktada hastamız çok rahat, normal ağızdan beslenmesine geçtik. Yürümeye başladı, böbrek fonksiyonları ve bağırsakları çalışıyor. İnşallah yakın zamanda taburcu edip mutlu sona ulaşacağız." dedi.

Manas Üniversitesinde Türkçe hazırlık okuyan Kırgız annenin kızı Nella, Doktor Fadıl Kara'ya teşekkür etti.

Kırgızistan'da sadece 7 kür kemoterpi alan Kırgız anne Gülzar Chynalıeva, Amasya'da hem sağlığına kavuştu hem de iki ülke arasındaki anlaşma ile hiçbir ücret de ödemedi. Kırgız anne kısa süre sonra taburcu edilecek.

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