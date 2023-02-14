Kızılay gönüllüleri depremin etkisi geçene kadar bölgede faaliyetlerine devam edecek | Video 14.02.2023 | 14:47 Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Kızılay, günlük 4 bin 500’ü aşkın gönüllüsüyle deprem bölgelerinde afetzedelerin beslenme, barınma, hijyen gibi her türlü ihtiyacının karşılanması için seferber oluyor. Yolları kapanan köylere de yardım malzemesi ulaştıran gönüllüler, depremin etkisi geçene kadar bölgede faaliyetlerine devam edecek. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kendisine verilen beslenme ve kan temini görevi için tüm ekiplerini harekete geçiren Kızılay, depremden etkilenen 10 şehirde gönüllüleriyle yaraları sarmaya devam ediyor. Yardım faaliyetlerine destek vermek isteyen vatandaşlar, gonulluol.org platformu üzerinden açılan görevlere başvurarak gönüllü olarak çalışmalara dahil oluyorlar.

DEPREMZEDELERE DESTEK OLMAK İÇİN İSTİFA EDEREK BÖLGEYE GİTTİ

23 yaşındaki Şeyda Çırak, deprem haberini alır almaz Aydın'da çalıştığı marketten istifa ederek hızla bölgeye gitti. Daha önce sağlık eğitimi alan Çırak, Kızılay Gönüllüsü olarak arama kurtarma ekiplerine ve enkaz başında bekleyen ailelere destek sağlıyor. Enkaz alanını terk etmiyor ve enkaz altından kurtarılan kedisiyle enkaz alanında uyuyor.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER DEPREM BÖLGESİNE İLAÇ VE HİJYEN MALZEMELERİ GETİRDİ

İstanbul'da yaşayan konservatuvar öğrencisi Yiğit Çalık ve sporcu Uras Uçanoğlu, depremden 5 saat sonra, bölgeye gelmek için Kızılay yetkilileri ile iletişime geçtiler. Depremin 2. günü kendi özel araçlarına, çevrelerinden topladıkları ilaç ve hijyen malzemelerini doldurarak yaraları sarmak için Gaziantep'e geldiler.