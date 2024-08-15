“Kızımızın namusunu kirlettin” dediler, darp edip 124 bin TL’sini aldılar | Video 15.08.2024 | 10:41 İzmir’de bir kişi, sosyal medya üzerinden sahte hesapla tanıştığı ve buluştuğu kadının suç ortaklarınca, "kızımızın namusunu kirlettin" denilerek darp edildi. Darp ettikleri şahsın banka hesaplarından da kendilerine 124 bin TL para gönderen 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, sosyal medya üzerinden sahte hesapla tanıştığı ve buluştuğu kadının suç ortakları tarafından, "kızımızın namusunu kirlettin" denilerek darp edildi. Şüpheliler darp ettikleri kişinin banka hesaplarını ele geçirerek buradan kendilerine 124 bin TL de para gönderdi. Şahsın polise ihbarı üzerine ekipler harekete geçerek, şüphelileri yakalama çalışması başlattı.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü saha ve teknik çalışmalar sonucu 2 şüpheli, eş zamanlı operasyonla Buca ilçesinde saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E ve Z.N.B., isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.