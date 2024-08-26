Kocaeli'de ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yol kenarında ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
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