Komşu iki kardeşin evleri yangında kül oldu | Video

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MANİSA'nın Kula ilçesinde, yan yana oturan iki kardeşin tek katlı evleri, misafirlikte oldukları sırada alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki kardeşin evi küle döndü.
Öte yandan, evleri tamamen yanan iki kardeşin, aileleri ile birlikte misafirlikte olduğu ve yangının bu sırada çıktığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, evlerinin yandığını öğrenen aileler, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor