Konya’da tacizci patron kadın çalışana iş yerinde kabusu yaşattı: Saçlarından tutup…

Konya'da tacizci sapık patron kadın çalışana dehşeti yaşattı! Konya'da bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde çalışan 36 yaşındaki Berna Ş. kabusu yaşadı. Kendisini taciz eden patronu Murat A. tarafından tekme tokat dövülen Berna Ş.'nin yaşadığı korkunç olay kameralara da yansıdı. Talihsiz kadın yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.