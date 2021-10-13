Köpek saldırısında keçileri öldü, belediye 5 tane hediye etti

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DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde köpeklerin saldırısıyla 3 keçisi ölen Mine Karahan'a, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla 5 keçi hediye edildi.
Adnan Menderes Mahallesi Bezirgan Küme Evleri'nde bir süre önce Mine Karahan'a ait keçilerden 3'ü köpeklerin saldırısıyla öldü. Hasta annesiyle yaşayan ve geçimini besicilikten sağlayan Karahan, ölen keçilerin fotoğrafını çekip, durumu bir dilekçeyle kaymakamlığa bildirdi. Durumu öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla Karahan'a 5 keçi, teslim edildi.
'BİZE DÜŞEN, MAĞDURİYETİ GİDERMEK İÇİN ÇALIŞMAK'
Üzücü bir hadiseyle karşılaştıklarını belirten Kaymakam Karaaslan, "Kazalar, hepimizin başına gelebilir. Bu noktada bize düşen, inancımızda da yer aldığı şekilde vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için çalışmak. Devlet olarak her zaman kendisiyle olduğumuzu da bilmesini istiyoruz. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi. Keçileri teslim alan Karahan da "Kaymakam beye teşekkür ederim. O beni memnun etti. Allah da onu memnun etsin" diye konuştu.