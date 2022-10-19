Video Yaşam Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı | Video
Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı | Video

Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı | Video

19.10.2022 | 01:03

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Meksika’da soygun için girdiği evde köpekler tarafından kovalanan hırsız, kaçmak için evin çatısında atladı.

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