Video Yaşam Küçük çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı | Video
Küçük çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı | Video

Küçük çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı | Video

30.10.2022 | 12:02

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Erzurum’da iki küçük çocuğun binada asılı olan Türk bayrağına koşarak gidip sarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocukların bayrak sevgisi izleyenleri duygulandırdı.

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Erzurum'un Şükrüpaşa semtinde anne ve babasıyla gezen iki küçük çocuk binada asılı olan Türk bayrağına koşarak sarıldılar. Küçük çocukların bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı. Miniklerin bu hareketleri izleyenleri duygulandırdı.

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