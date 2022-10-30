Küçük çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı | Video

Erzurum’da iki küçük çocuğun binada asılı olan Türk bayrağına koşarak gidip sarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocukların bayrak sevgisi izleyenleri duygulandırdı.

Erzurum'un Şükrüpaşa semtinde anne ve babasıyla gezen iki küçük çocuk binada asılı olan Türk bayrağına koşarak sarıldılar. Küçük çocukların bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı. Miniklerin bu hareketleri izleyenleri duygulandırdı.