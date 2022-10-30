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OTOMATİK OYNAT
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Küçük çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı | Video 30.10.2022 | 12:02
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Hastanede tekme tokat kavga kamerada | Video 30.10.2022 | 12:02
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İstanbul’da sahte çek mafyasına jandarma operasyon: 2 gözaltı | Video 30.10.2022 | 09:47
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Sahte savcıdan 12 milyon liralık vurgun | Video 30.10.2022 | 09:43
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Husumetli iki grubun kavgasında pompalı tüfek dehşeti | Video 30.10.2022 | 08:58
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Çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı | Video 29.10.2022 | 17:08
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Sosyal medyadan silah satan şüpheliye operasyon | Video 29.10.2022 | 16:09
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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı, 16 tutuklama | Video 29.10.2022 | 12:24
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Başakşehir'de yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 29.10.2022 | 11:58
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Türk bayraklı sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu | Video 29.10.2022 | 10:34
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Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.10.2022 | 09:57
Erzurum’da iki küçük çocuğun binada asılı olan Türk bayrağına koşarak gidip sarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocukların bayrak sevgisi izleyenleri duygulandırdı.