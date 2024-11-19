Küçükçekmece'de silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldü, 17 yaşındaki çocuk yaralandı | Video
İstanbul Küçükçekmece'de iki çocuk arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 17 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.
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