Küp çökeleğini 5 yıl toprakta sakladı, çökeleğinin lezzeti bozulmadı | Video 26.04.2023 | 12:21 Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan çiftçi Serkan Karakuş, küp çökeleğini toprağın altında 4 yıl sakladı. Bu kadar zamanda sakladığına inanmayanlar çıkınca yeni bir küpe çökelek koyup bu süreyi 5 yıla artırdı. Çökeleğinin lezzeti bozulmayan çiftçinin hedefi Guinness rekorlar kitabına girmek. VİDEO DEVAM EDİYOR

2018 yılında gömdüğü küpü 2023 yılında çıkaran Serkan Karakuş, tadına baktığı çökeleğin bozulmadığını belirterek toprağın altında en uzun süreyle çökelek sakladığı düşüncesiyle Guinness rekorlar kitabına başvurmayı hedefliyor.

"SATMAYA KALKSAM AMERİKA BİLE 'ALLAH ALLAH' DER"

2014 yılında küpün içinde toprağa gömdüğü çökeleğinin görüntülerini sosyal medyada paylaşan evli ve 3 çocuk babası Karakuş, normalde altı ay ile bir yıl içinde çıkartıldığı için inanmayanlar olunca 2018 yılında yeni bir deneme yapıp bu sefer süreyi 5 yıla artırdı. Kürekle kazıp 5 yıl önce gömdüğü küpü çıkarıp içindeki çökeleğin bozulmadığına sevinen Karakuş, "Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der. Beş yıllık çökelek dünya tarihinde belki de hiç yoktur. Hedef olarak Guinness rekorlar kitabına girmek istiyorum. Bunun için müracaat edeceğim" diye konuştu.