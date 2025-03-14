Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde bir kamyon ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili konuşan tır şoförü Servet Güler, "Sahurumuzu yaptık. Yakıt aldım, çıktım. Daha 500 metre gitmeden araç arkadan bir silkelendi. O an olayı tam anlayamadım. Aracı sağa park ettim. Baktım bana çarpmışlar. Ben durup yanına gidene kadar başka bir tır da ona çarptı. İki aracın şoförü yaralı. Durumları genel olarak iyi gibiydi." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:43
01:26
02:35
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 14.03.2025 | 08:13
01:37
00:32
00:31
İnşaat alanındaki 15 metrelik çukura düşen köpek böyle kurtarıldı | Video 13.03.2025 | 15:48
01:18
01:18
00:40
01:36
Sinoplu balıkçılar yunusları özgürlüklerine kavuşturdu | Video 13.03.2025 | 14:40
00:52
00:59
D-100’e çıkan tosun ortalığı birbirine kattı | Video 13.03.2025 | 14:40
02:48
00:59
D-100’e çıkan tosun ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 13.03.2025 | 14:13
01:10
01:11
00:35
Horoz dövüştürenlere baskın: 14 şahıs yakalandı | Video 13.03.2025 | 12:52
01:02
03:45
06:29
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu | Video 13.03.2025 | 12:11