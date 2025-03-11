Video Yaşam Lüks araç ile ortalığı savaş alanına çevirdi | Video
Lüks araç ile ortalığı savaş alanına çevirdi | Video

Lüks araç ile ortalığı savaş alanına çevirdi | Video

11.03.2025 | 14:33

İzmir’in Buca ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu ve aşırı hız yaptığı iddia edilen lüks otomobil, yol kenarındaki 6 aracı ezip geçti. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Hürriyet Mahallesi Aydın Hat Boyu Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6. Sanayi Sitesi'nden Şirinyer istikametine doğru seyir halinde olan, alkollü olduğu öne sürülen B.Y. (25) yönetimindeki 35 CIU 960 plakalı BMW marka otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç park halindeki 6 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü ilerledi. Çarpışmada hurdaya dönen araçlar, çekicilerle yoldan kaldırıldı.

"SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI"
Kazayı gören esnaf Nihat Tutuş, "Aşırı ses duyduk ve hemen dışarı çıktık. Bir araba park halindeki araçlara çarptı. Alkollü olduğunu düşünüyoruz. Biz adamı aracın içinden çıkardık. Bir süre sonra kaçmaya çalıştı ama biz yakaladık. Polis ekiplerini çağırdık. Benim aracım park halindeydi, hasar oluştu. Komşumun aracı kullanılamaz hale geldi" dedi.

"BİZDE BİR CAN SIKINTISI YOK"
Bir başka esnaf Fethi Tutuş ise "Lüks otomobil araçları ezdi. Sürücü içeride sıkışmıştı. Biz yardım ettik ve çıkarttık. Kaşı yarılmıştı. Diğer araçlarda da baya bir hasar var. Bizim aracımız da hasarlı. Fakat çok şükür bizde bir can sıkıntısı yok" diye konuştu"
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

29 yıl hapis cezası bulunan ve sahte altın seti ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 00:40
29 yıl hapis cezası bulunan ve sahte altın seti ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 11.03.2025 | 15:23
Alerjisi olduğu 25 yıllık mesleğini bırakıp, farklı bir sektöre yerleşecek | Video 03:32
Alerjisi olduğu 25 yıllık mesleğini bırakıp, farklı bir sektöre yerleşecek | Video 11.03.2025 | 15:22
İstanbul’da suç çetelerine operasyon: 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi | Video 05:37
İstanbul'da suç çetelerine operasyon: 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi | Video 11.03.2025 | 14:34
İstanbul’da suç çetelerine yönelik operasyon: 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi | Video 05:37
İstanbul'da suç çetelerine yönelik operasyon: 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi | Video 11.03.2025 | 14:34
Lüks araç ile ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 03:05
Lüks araç ile ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 11.03.2025 | 14:33
Erzurum’da köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuk yoğun bakımda | Video 03:18
Erzurum'da köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuk yoğun bakımda | Video 11.03.2025 | 13:45
Aydın merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu | Video 00:21
Aydın merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu | Video 11.03.2025 | 13:38
Başakşehir’de akıllara durgunluk veren hırsızlık kamerada | Video 03:30
Başakşehir’de akıllara durgunluk veren hırsızlık kamerada | Video 11.03.2025 | 13:15
Adana’da ilginç olay! Uyurken 296 bin TL dolandırıldı | Video 01:59
Adana'da ilginç olay! Uyurken 296 bin TL dolandırıldı | Video 11.03.2025 | 13:15
Güney Kore’de milletvekilleri Yoon’un görevden alınması için açlık grevine başladı | Video 01:03
Güney Kore’de milletvekilleri Yoon’un görevden alınması için açlık grevine başladı | Video 11.03.2025 | 13:03
Ormanlık alanda 4 yıl önceki kesik baş olayında gencin ‘define’ kurbanı olduğu ortaya çıktı | Video 03:46
Ormanlık alanda 4 yıl önceki kesik baş olayında gencin ‘define' kurbanı olduğu ortaya çıktı | Video 11.03.2025 | 13:03
Konya’da tartıştığı şahsı silahla vuran cinayetin zanlısı adliyede | Video 03:07
Konya'da tartıştığı şahsı silahla vuran cinayetin zanlısı adliyede | Video 11.03.2025 | 12:35
Samsun’da vahşet! Maaşını çekmeye giden yaşlı adamı öldürüp 4 gün bodrumda sakladı | Video 02:38
Samsun'da vahşet! Maaşını çekmeye giden yaşlı adamı öldürüp 4 gün bodrumda sakladı | Video 11.03.2025 | 12:19
Sosyal medyada paylaşılan drift, sürücülerine pahalıya patladı | Video 00:16
Sosyal medyada paylaşılan drift, sürücülerine pahalıya patladı | Video 11.03.2025 | 12:18
Arabaya yol vermeyen oklu kirpi renkli görüntüler oluşturdu | Video 01:36
Arabaya yol vermeyen oklu kirpi renkli görüntüler oluşturdu | Video 11.03.2025 | 12:15
Ece Gürel’in kaybolduğu Belgrad Ormanı’nda çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı! Cadı kostümleriyle ’kahkaha yogası’… 00:58
Ece Gürel'in kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı! Cadı kostümleriyle 'kahkaha yogası'… 11.03.2025 | 11:51
Dükkanının önüne park edilen aracın her tarafını böyle çizdi | Video 03:09
Dükkanının önüne park edilen aracın her tarafını böyle çizdi | Video 11.03.2025 | 11:08
Florya Atatürk Ormanı’nda başı boş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor | Video 04:13
Florya Atatürk Ormanı’nda başı boş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor | Video 11.03.2025 | 11:07
YKS geç başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvurulur? İşte TYT, AYT, YDT takvimi 01:51
YKS geç başvuru tarihleri 2025: ÖSYM ile YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvurulur? İşte TYT, AYT, YDT takvimi 11.03.2025 | 15:02
2 ton etil alkolle sahte içki yapmaya hazırlanan 3 kişi yakalandı! O anlar kamerada | Video 00:16
2 ton etil alkolle sahte içki yapmaya hazırlanan 3 kişi yakalandı! O anlar kamerada | Video 11.03.2025 | 10:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY