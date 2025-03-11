Lüks araç ile ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 11.03.2025 | 14:33 İzmir’in Buca ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu ve aşırı hız yaptığı iddia edilen lüks otomobil, yol kenarındaki 6 aracı ezip geçti. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Hürriyet Mahallesi Aydın Hat Boyu Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6. Sanayi Sitesi'nden Şirinyer istikametine doğru seyir halinde olan, alkollü olduğu öne sürülen B.Y. (25) yönetimindeki 35 CIU 960 plakalı BMW marka otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç park halindeki 6 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü ilerledi. Çarpışmada hurdaya dönen araçlar, çekicilerle yoldan kaldırıldı.

"SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI"

Kazayı gören esnaf Nihat Tutuş, "Aşırı ses duyduk ve hemen dışarı çıktık. Bir araba park halindeki araçlara çarptı. Alkollü olduğunu düşünüyoruz. Biz adamı aracın içinden çıkardık. Bir süre sonra kaçmaya çalıştı ama biz yakaladık. Polis ekiplerini çağırdık. Benim aracım park halindeydi, hasar oluştu. Komşumun aracı kullanılamaz hale geldi" dedi.

"BİZDE BİR CAN SIKINTISI YOK"

Bir başka esnaf Fethi Tutuş ise "Lüks otomobil araçları ezdi. Sürücü içeride sıkışmıştı. Biz yardım ettik ve çıkarttık. Kaşı yarılmıştı. Diğer araçlarda da baya bir hasar var. Bizim aracımız da hasarlı. Fakat çok şükür bizde bir can sıkıntısı yok" diye konuştu"

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.