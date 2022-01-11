Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:20
01:29
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor | Video 11.01.2022 | 16:53
02:23
Doğuma giden eşini motosikletle takip etmişti! Kahreden son... | Video 11.01.2022 | 16:34
06:29
00:26
Elazığ’da kablo çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı | Video 11.01.2022 | 15:56
00:30
Lüks cipiyle köpeği böyle ezip kaçtı! O anlar kamerada | Video 11.01.2022 | 15:56
05:52
Limonun kabuğu kendinden değerli | Video 11.01.2022 | 15:50
01:27
Antalya'da epilepsi hastası genç annenin şüpheli ölümü | Video 11.01.2022 | 15:45
01:16
İstanbul'da yankesici anne kamerada | Video 11.01.2022 | 15:44
05:19
Son Dakika: İstanbul Zeytinburnu’nda gasp dehşeti kamerada | Video 11.01.2022 | 14:53
05:02
Ümraniye'de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı | Video 11.01.2022 | 15:42
00:23
03:33
Tarihi mezarlıktan kartpostallık kar manzaraları | Video 11.01.2022 | 14:54
02:20
00:53
Düzce’de tarihi operasyon! 98 yakalama kararı | Video 11.01.2022 | 14:31
00:59
Güpegündüz sırtından bıçaklandı | Video 11.01.2022 | 14:31
03:20
Esenyurt'ta şaşırtan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video 11.01.2022 | 14:05
03:01
00:42
00:40
Gece yarısı altı dükkanın camlarını taşla indirdi | Video 11.01.2022 | 13:37
İstanbul Başakşehir’de lüks cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü, yol kenarında oyun oynayan iki köpeğe çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenen köpek telef olurken, dehşet anları kameraya yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir Bahçekent'te meydana geldi. Yabancı uyruklu sürücü, lüks cipiyle seyir halindeyken yol kenarında bulunan iki köpeğe yöneldi ve oyun oynayan köpeklere çarptı. Kaçmaya çalışan köpeklerden biri aracın altında kaldı. Köpek aracın altında metrelerce sürüklenirken, sürücü durmayarak kaçtı. Zavallı köpeğin telef olduğu görüntünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan sürücünün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.
DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde boş sokakta ilerleyen sürücü, bir anda yönünü değiştirerek aracını köpeklerinin üzerine sürüyor. Sürücünün çarptığı köpek, aracın altında metrelerce sürükleniyor.