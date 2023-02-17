Video Yaşam Malatya’da Miraç Kandili dualarla idrak edildi | Video
Malatya’da Miraç Kandili dualarla idrak edildi | Video

Malatya’da Miraç Kandili dualarla idrak edildi | Video

17.02.2023 | 22:37

Malatya’da vatandaşlar, Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın ederek depremden etkilenenler için dua etti.

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