Video Yaşam Manisa’da aracın kaputundan bir metrelik engerek yılanı çıktı | Video
Manisa’da aracın kaputundan bir metrelik engerek yılanı çıktı | Video

Manisa’da aracın kaputundan bir metrelik engerek yılanı çıktı | Video

29.03.2025 | 15:12

Manisa’da bir otomobilin motor kısmından boyu yaklaşık bir metre olan zehirli engerek yılanı çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesinde aracının motor kısmından farklı bir ses geldiğini duyan sürücü, kaputu açtığında motora sarılı halde yaklaşık bir metre boyutunda bir yılan gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan sürücü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma yürüterek yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Uzun süren uğraşların ardından zarar görmeden alınan yılan, doğal yaşam alanına salındı. Araçtan çıkan yılanın zehirli türlerden şeritli engerek cinsi olduğu değerlendirilirken, uzmanlar, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların müdahale etmeden itfaiyeye haber vermesi gerektiğini hatırlattı.
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