Video Yaşam Mankenlik vaadiyle tuzak! 1 günde 10 bin dolar vadetti | Video

Mankenlik vaadiyle tuzak! 1 günde 10 bin dolar vadetti | Video

Mankenlik vaadiyle tuzak! 1 günde 10 bin dolar vadetti | Video
19.09.2021 | 13:58

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Yaygın olarak kullanılan ilan sitelerinden iç giyim mankeni ilanıyla porno tuzağı kurulduğu ortaya çıktı. Kendisini 22 yaşında üniversite öğrencisi olarak tanıtıp o firmalarla telefonla iletişime geçen DHA muhabirini ikna etmeye çalışan firma yetkilisi, bir gün boyunca sürecek olan çıplak fotoğraf ve müstehcen video çekimi için 10 bin dolar vadetti.

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Türkiye'de oldukça tanınan internet ilan siteleri üzerinden iç çamaşırı modelliği ilanı veren bazı kişiler, irtibata geçen kadınları yüksek ücret vaadiyle tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. Genellikle 18-28 yaş arasındaki kadınlardan iç çamaşırlı fotoğraflarını WhatsApp uygulaması üzerinden göndermelerini talep ediyor. Üstelik iç giyim katalog çekimleri ilanlarına başvurabilmek için gönderilen bu fotoğrafların nerede ve nasıl kullanıldığı da bilinmiyor. İlan veren kişi, telefonla irtibata geçenlere kendi tabirleri ile 2 farkı iş modeli daha sunuyor. Birincisi, Türkiye'de erişime kapalı, Avrupa, Balkan ve Arap ülkelerinde izlenebilen bir erotik sitede yayınlanmak üzere 4 saat sürecek çıplak fotoğraf çekimi, ikincisi ise 20 dakikalık mastürbasyon videosu. Toplamda 1 gün sürecek çekimler için ayrı ayrı 5'er bin dolar teklif ediliyor.

"PARANIN YÜZÜ SICAKTIR"
Ana çekimler öncesinde kriterlerine uyup uyulmadığının kontrolü için ise telefon kamerasıyla deneme çekimi yapılmasını isteyen sözde firma yetkilisi, DHA muhabirinin 'Bu işlemler yasal mı ' sorusu üzerine, Türkiye'de erotik ve porno sektörü yasak biliyorsunuz. Bunun yasal bir durumu yok dedi. Bu tarz erotik sitelerden birkaç tane daha olduğunu söyleyen firma yetkilisi telefon konuşmasının devamında, karşısında üniversite öğrencisi olduğunu düşünerek, "Size tekrar ihtiyacım olacak. Diyeceğim ki, Sevda hanım benimle çalışır mısınız Eğer ki, fiziğiniz uygunsa bu sebepten dolayı sizi kaybetmek istemem açıkçası. Buna karşılık da kendimi riske atmak istemem. Ben bir cahillik yapacak olup da sizin fotoğraflarınızı sosyal medyada paylaşacak durumda olsam ve siz de buna denk gelseniz, dolayısıyla bana bir dava açma hakkına sahipsiniz. İllaki bir doyum noktasına geleceksin, tabi paranın yüzü sıcaktır ama bir yerden sonra diyeceksin ki, 'ben de hayatımı kurdum artık tamam yeter bundan sonra bir daha çalışmak istemiyorum' dersin olur biter" diyerek ikna etmeye çalıştı.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR
İlan veren sözde firmaların her ne kadar rıza alarak bu tür işlemleri gerçekleştiriyor olsalar dahi bunun yasal olmadığını söyleyen avukat Sinan Keskin ise, Borçlar Kanunu'nun 36. Maddesi kapsamında irade sakatlığı söz konusudur. Ayrıca, ahlaka mugayir bir organizasyon kapsamında, kişinin onay vermesi dahi bunu geçerli hale getirmez. Hukuk buna cevaz vermez. Aynı zamanda bu şahısların yapmış olduğu fiiller Türk Ceza Kanunu'nun 134. madde ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmekte olup, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını ön görmektedir. Burada aldatma söz konusu. Kişilerin müzayaka hali diyoruz buna, yani zorda kalmaları söz konusu. Ve şahıslar bundan yararlanmak suretiyle insanları, kızları kandırmakta ve ahlaka aykırı olan bir organizasyon içerisinde onları kullanmaktadırlar. Maalesef bu ilanları birçok sitede olduğu gibi aynı zamanda kurumsal sitelerde de görmekteyiz. Bu kurumsal ve diğer sitelerin de devletin gerekli birimleri tarafından denetlenmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda bu kapsamda bu ilan sitelerinin de hukuki ve cezai sorumlulukları doğabilir dedi.

PARA VERMEK BİR TARAFA, ÜSTÜNE PARALARINI ALDIKLARINI DA DUYABİLİYORUZ
Bu yöntemin kadınlara kurulan bir tuzak olduğunu söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, Burada genç kızlarımıza ilanlarla ulaşarak onları manken, fotomodel, reklam yıldızı, film artisti yapma vaatleriyle tuzaklarına düşürüyorlar. Daha sonra müstehcen fotoğraflarını ve videolarını tüm dünyadan izlenebilecek şekilde sergiliyorlar. Aman dikkat diyorum! Bu yapılan tamamen yasadışı, genç kızlarımızın, kadınlarımızın da iffeti söz konusu. Bu sahtekarları bulundukları, ilan verdikleri mecralara mutlaka Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı'na şikayet etmelisiniz. Türkiye'de bizim güvenilir dediğimiz bir takım internet satış portalları bunların ilanlarına yer veriyor ama Siber Suçlarla Daire Başkanlığı bunların mağduru olan tüketici talep ettiğinde mutlaka bu ilanı verenin bilgilerini de onlara aktarmak zorunda. Çoğu kez de bazen mağdurlara para vermek bir tarafa, üstüne paralarını da aldıklarını duyabiliyoruz şeklinde konuştu. Benzer ilanlar ile bir çok kişinin tuzağa düşürüldüğü iddia edildi.

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