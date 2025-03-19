Mardin’de, sokak ortasında darp kamerada | Video 19.03.2025 | 12:36 Mardin’in Artuklu ilçesinde 3 kişi, tartıştıkları bir kişiyi aralarına alarak tekme- yumruk dövdü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde meydana geldi. İki kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin yakınları da kavgaya dahil olunca 3 kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla dövdü. Çevredekiler olaya müdahale ederken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dövülen kişinin, darp raporu alarak şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.