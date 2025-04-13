Video Yaşam Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajı atanlar tutuklandı | Video
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajı atanlar tutuklandı | Video

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajı atanlar tutuklandı | Video

13.04.2025 | 08:39

İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atan 5 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve gözaltına alınan 5 şüpheli bugün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli B.A ve suça sürüklenen çocuklar A.S.D, E.K, H.E.A 'birden fazla kişi ile tehdit', 'silahla tehdit' suçlarından suça sürüklenen çocuk K.G. ise 'birden fazla kişi ile tehdit', 'silahla tehdit', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 5 şahıs sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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