Video Yaşam Meme kanserine yakalandığını duyuran Şarkıcı Şimal'den flaş sosyal medya paylaşımı! Güzel haberi böyle verdi...

Meme kanserine yakalandığını duyuran Şarkıcı Şimal'den flaş sosyal medya paylaşımı! Güzel haberi böyle verdi...

Meme kanserine yakalandığını duyuran Şarkıcı Şimal'den flaş sosyal medya paylaşımı! Güzel haberi böyle verdi...
30.06.2021 | 16:36

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Ünlü şarkıcı Şimal, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile gündemde. Üzücü haberi takipçileriyle paylaşan şarkıcı Şimal, yapılan biyopsinin ardından kendisine 'meme kanseri' teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bir süredir kemoterapi gören ünlü isim, "Dışımı süslerken içimi unutmuşum. Lütfen benim gibi kendinizi ertelemeyin" demişti. Sonunda şarkıcıdan güzel haber geldi. Peruğunu çıkararak kanseri yendiğini duyuran Şimal, "O kadar mutluyum ki test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış. Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm." ifadelerini kullandı.

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