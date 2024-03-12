Video Yaşam “Memocan” lakaplı suç örgütü lideri dahil 12 kişi tutuklandı | Video
“Memocan” lakaplı suç örgütü lideri dahil 12 kişi tutuklandı | Video

“Memocan” lakaplı suç örgütü lideri dahil 12 kişi tutuklandı | Video

12.03.2024 | 11:27

İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-7” Operasyonları’nda elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertilmişti. 27 şüpheliden Uyar’ında aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7" Operasyonları'nda elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde "Memocan" lakaplı Muhammed Uray' ın elebaşı olduğu, 'Nitelikli yağma', Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahlı tehdit', 'Kasten yaralama', '6136 SKM', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme(İkamet ve iş yeri kurşunlama)' suçlarından 20 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen 32 şüpheliden 3'ü cezaevi 1'i yurtdışında olmak üzere toplam 28 şüphelinin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 8 Mart günü yapılan operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, örgüt lideri Muhammed Uray dahil olmak üzere 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

12 ADET TABANCA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda, 10 adet 9mm, 1 adet 7.65 mm, 1 adet 6mm çapında el yapımı toplu tabanca olmak üzere toplamda 12 adet tabanca ve tabancalara ait 12 Adet şarjör, 286 adet muhtelif çaplarda fişek, 3 adet av tüfeği, 20 adet kartuş, 695 gr esrar, 542 gr kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 16 adet lyrica hap, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 93 bin 65 Türk lirası ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI
Yakalanan 27 şüpheli şahıstan 1'i "örgüt kurma", 8'i "örgüte üye olma", 3 şüpheli "örgüte yardım etme", 3 şüpheli "nitelikli yağma" ve 1 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan olmak üzere toplam 16 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi. Sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da evlere girerek hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı | Video 01:00
İstanbul'da evlere girerek hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı | Video 12.03.2024 | 11:53
Samsun’da 2 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi | Video 00:42
Samsun'da 2 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi | Video 12.03.2024 | 11:50
İzmir’de yolcuların olduğu belediye otobüsüne TIR çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 02:17
İzmir’de yolcuların olduğu belediye otobüsüne TIR çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 12.03.2024 | 11:46
Bozdoğan-11 operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 14’ü tutuklandı | Video 02:43
"Bozdoğan-11" operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı | Video 12.03.2024 | 11:28
“Memocan” lakaplı suç örgütü lideri dahil 12 kişi tutuklandı | Video 01:10
“Memocan” lakaplı suç örgütü lideri dahil 12 kişi tutuklandı | Video 12.03.2024 | 11:27
Bursa’da fuhuş çetesine şafak vakti operasyon: 19 tutuklama | Video 04:51
Bursa’da fuhuş çetesine şafak vakti operasyon: 19 tutuklama | Video 12.03.2024 | 10:57
Sosyal medya fenomeninin veterinerde kedisi öldü, sinir krizi geçirdi | Video 01:58
Sosyal medya fenomeninin veterinerde kedisi öldü, sinir krizi geçirdi | Video 12.03.2024 | 10:51
Trafikte yumruklu yol verme kavgaları kamerada: Kadınla tartışınca dayak yedi | Video 00:49
Trafikte yumruklu yol verme kavgaları kamerada: Kadınla tartışınca dayak yedi | Video 12.03.2024 | 10:32
İstanbul ve Tekirdağ’da 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 02:38
İstanbul ve Tekirdağ’da 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 12.03.2024 | 10:40
Zehir tacirlerine operasyon: İçlerinde elebaşının olduğu 39 kişiye gözaltı | Video 01:30
Zehir tacirlerine operasyon: İçlerinde elebaşının olduğu 39 kişiye gözaltı | Video 12.03.2024 | 10:39
Bağcılar’da uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar | Video 00:40
Bağcılar'da uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar | Video 12.03.2024 | 10:43
Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi | Video 01:09
Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi | Video 12.03.2024 | 10:32
Tır şoförü genç, kız istemeye tırıyla gitti | Video 02:14
Tır şoförü genç, kız istemeye tırıyla gitti | Video 12.03.2024 | 10:30
Rastgele zile bastılar! Kapı açılınca soyguna başladılar | Video 01:00
Rastgele zile bastılar! Kapı açılınca soyguna başladılar | Video 12.03.2024 | 10:40
Ankara feci kaza! Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti | Video 00:38
Ankara feci kaza! Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti | Video 12.03.2024 | 10:30
Rehabilitasyon servisi takla attı: 4’ü çocuk, 9 yaralı | Video 01:39
Rehabilitasyon servisi takla attı: 4’ü çocuk, 9 yaralı | Video 12.03.2024 | 10:08
Ankara feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti | Video 00:38
Ankara feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti | Video 12.03.2024 | 09:49
Erzincan’da “Mahzen-9” operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik operasyon | Video 01:59
Erzincan’da “Mahzen-9” operasyonu kapsamında "Koç" organize suç örgütüne yönelik operasyon | Video 12.03.2024 | 09:32
600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! Piyasa değeri 20 milyon lira | Video 02:38
600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! Piyasa değeri 20 milyon lira | Video 12.03.2024 | 09:30
İzmir’de eski koca dehşeti! Çaresiz kadının son sözleri, Kurtarın bizi oldu | Video 02:19
İzmir'de eski koca dehşeti! Çaresiz kadının son sözleri, "Kurtarın bizi" oldu | Video 12.03.2024 | 08:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA