“Memocan” lakaplı suç örgütü lideri dahil 12 kişi tutuklandı | Video
İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-7” Operasyonları’nda elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertilmişti. 27 şüpheliden Uyar’ında aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12 ADET TABANCA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda, 10 adet 9mm, 1 adet 7.65 mm, 1 adet 6mm çapında el yapımı toplu tabanca olmak üzere toplamda 12 adet tabanca ve tabancalara ait 12 Adet şarjör, 286 adet muhtelif çaplarda fişek, 3 adet av tüfeği, 20 adet kartuş, 695 gr esrar, 542 gr kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 16 adet lyrica hap, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 93 bin 65 Türk lirası ve 1 adet kılıç ele geçirildi.
12 KİŞİ TUTUKLANDI
Yakalanan 27 şüpheli şahıstan 1'i "örgüt kurma", 8'i "örgüte üye olma", 3 şüpheli "örgüte yardım etme", 3 şüpheli "nitelikli yağma" ve 1 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan olmak üzere toplam 16 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi. Sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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