Video Yaşam Meriç Nehri’nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıkla geziyor | Video
Meriç Nehri’nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıkla geziyor | Video

Meriç Nehri’nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıkla geziyor | Video

01.01.2022 | 21:12

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Edirne’de Meriç ve Ergene Nehirlerinin birleştiği köylerde birçok tarım arazisi su altında kaldı. Su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezen köy halkı şaşkınlığını gizleyemedi.

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