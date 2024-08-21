Mersin Erdemli’de orman yangını
Mersin'in Erdemli ilçesi Akpınar Mahallesi Göktepe mevkiinde gece saatlerinde orman yanını çıktı. Zor bir bölgede olduğu için ekiplerin güçlükle müdahale ettiği öğrenildi.
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