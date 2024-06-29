Mersin'de otobüslerin karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 35 yaralı | Video
Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan otobüsün, karşı şeride geçip yine işçilerin bulunduğu başka bir otobüs ile uzman çavuşların olduğu otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin uzman çavuş diğerinin ise Rusya vatandaşı olduğu öğrenildi.
Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüste yer alan Ismaılova Ncmannoba'da hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesi ile Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
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