Video Yaşam Mersin'de otobüslerin karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 35 yaralı | Video
Mersin'de otobüslerin karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 35 yaralı | Video

Mersin'de otobüslerin karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 35 yaralı | Video

29.06.2024 | 10:06

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan otobüsün, karşı şeride geçip yine işçilerin bulunduğu başka bir otobüs ile uzman çavuşların olduğu otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin uzman çavuş diğerinin ise Rusya vatandaşı olduğu öğrenildi.

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Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke İlçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) idaresindeki otobüs, Mersin istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli olan Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı otomobil ile işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüste yer alan Ismaılova Ncmannoba'da hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesi ile Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
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