Video Yaşam Mersin'de uyuşturucu ile mücadele: 280 bin adet hap ele geçirildi | Video
Mersin'de uyuşturucu ile mücadele: 280 bin adet hap ele geçirildi | Video

Mersin'de uyuşturucu ile mücadele: 280 bin adet hap ele geçirildi | Video

20.05.2025 | 09:53

Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada bir araçta 12 koli içerisinde 280 bin adet sentetik ezca hapı ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonucunda bir kamyonet belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda araç durdurularak yapılan aramada 12 koli içerisinde 280 bin adet sentetik ezca hapı ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde şüpheliler H.K ve K.A. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan adliyeye sek edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklandı.
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