Mersin'de uyuşturucu ile mücadele: 280 bin adet hap ele geçirildi | Video
Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada bir araçta 12 koli içerisinde 280 bin adet sentetik ezca hapı ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan adliyeye sek edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklandı.
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