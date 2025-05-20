Mersin'de uyuşturucu ile mücadele: 280 bin adet hap ele geçirildi | Video 20.05.2025 | 09:53 Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada bir araçta 12 koli içerisinde 280 bin adet sentetik ezca hapı ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonucunda bir kamyonet belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda araç durdurularak yapılan aramada 12 koli içerisinde 280 bin adet sentetik ezca hapı ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde şüpheliler H.K ve K.A. yakalandı.Gözaltına alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan adliyeye sek edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklandı.