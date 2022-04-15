Video Yaşam Meryem Uzerli’nin çocuklarıyla tatil keyfi! | Video
Meryem Uzerli’nin çocuklarıyla tatil keyfi! | Video

Meryem Uzerli’nin çocuklarıyla tatil keyfi! | Video

15.04.2022 | 19:59

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"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzakta. Dijital projelerde yer alan Meryem Uzerli, hayatını Almanya’nın başkenti Berlin’de devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde “TIME100 Impact Awards”ın (TIME100 Etki Ödülleri) Dubai’deki Museum of Future’da (Geleceğin Müzesi) etkinliğine katılan ünlü oyuncu, Dubai’den görüntüler paylaştı. Çocuklarıyla birlikte tatil yapan Uzerli, o anları sosyal medyadan yayınladı. İşte o tatilden dikkat çeken görüntüler!

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