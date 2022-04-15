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OTOMATİK OYNAT
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Meryem Uzerli’nin çocuklarıyla tatil keyfi! | Video 15.04.2022 | 19:59
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Trafikten men motorla hırsızlık yaptı aynı gün yakalandı | Video 15.04.2022 | 16:03
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Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca böyle bıçaklandı | Video 15.04.2022 | 15:58
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Gecekondunun üzerine devrilen tır, kaldırıldı | Video 15.04.2022 | 15:51
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Önce sohbet sonra hırsızlık | Video 15.04.2022 | 15:45
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Arnavutköy'de fabrika çatısında yangın | Video 15.04.2022 | 15:42
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Lakabı King Scorpion! Ellerindeki akrep ve taç dövmesinden yakalandı | Video 15.04.2022 | 15:42
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Yamaç paraşütçüsü törenin ortasında vatandaşların üzerine düştü | Video 15.04.2022 | 14:48
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Metroda dehşeti yaşatmıştı! Bıçaklı saldırgan hakkında karar | Video 15.04.2022 | 14:31
03:41
Satmak istediği aracını ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı | Video 15.04.2022 | 14:11
02:29
Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı | Video 15.04.2022 | 13:49
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CHP'li Beylikdüzü Belediyesi, Engelli Derneğini zorla çıkarıyor | Video 15.04.2022 | 14:04
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Bir anda elinden kaydı... 80 kiloluk halterin altında böyle kaldı! | Video 15.04.2022 | 12:39
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Yaşlı kadın pompalı tüfekli saldırganı böyle durdurmaya çalıştı | Video 15.04.2022 | 13:12
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Pendik’te sokak ortasında silahlı kavga kamerada | Video 15.04.2022 | 12:21
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzakta. Dijital projelerde yer alan Meryem Uzerli, hayatını Almanya’nın başkenti Berlin’de devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde “TIME100 Impact Awards”ın (TIME100 Etki Ödülleri) Dubai’deki Museum of Future’da (Geleceğin Müzesi) etkinliğine katılan ünlü oyuncu, Dubai’den görüntüler paylaştı. Çocuklarıyla birlikte tatil yapan Uzerli, o anları sosyal medyadan yayınladı. İşte o tatilden dikkat çeken görüntüler!