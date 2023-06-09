Video Yaşam Minik çocuk ve köpeği ölümden saniyelerle kurtuldu | Video
Minik çocuk ve köpeği ölümden saniyelerle kurtuldu | Video

Minik çocuk ve köpeği ölümden saniyelerle kurtuldu | Video

09.06.2023 | 11:04

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada bölünmüş yolda bir otomobilin arkadan çarptığı traktör yoldan çıkarak iş yerine daldı. O sırada iş yerinde köpeği ile bulunan çocuk şans eseri traktörün altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Edremit'in Güre Mahallesi üzerinde İzmir Çanakkale yolu üzerinde makas atarak yolda ilerleyen bir otomobil önünde seyreden traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan traktör bir iş yerine girdi. Bu sırada iş yerinin önünde oynayan dört yaşındaki L.Y. (Leyla Yıldırım) ve köpeği saniyeler ile iş yerine giren traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Kazadan 4 yaşındaki L.Y. anne ve babasının son müdahalesi ile yara almadan kurtuldu. Minik L.Y. ailesi kaza sonrasında büyük bir şok yaşadılar.

Kazadan kurtulan küçük çocuğun dedesi Yılmaz Yıldırım o anları anlattı "Burası E 87 karayolu birada ne zaman ne olacağı belli değil. Bir traktörcü arkadaşımız 10 kilometre hıla giderken arkasından bir otomobil makas atarken traktöre vurdu. Traktörde direksiyon hakimiyetini kaybedip direk dükkanın içine girdi. Çocukların kurtulması bir mucize. Çocuk traktörü görünce annesinin yanına kaçıyor. Annesi ve oğlum çocuğu içeri alıyor. Kurtulması anılık bir olay. Saniyeler ile değil saliselerler ile kurtuldu torunum." dedi. Yılmaz Yıldırım ayrıca otomobil sürücüsünün alkollü olduğu ve kaza sonrası tavırları ile kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Minik çocuk ve köpeği ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 02:32
Minik çocuk ve köpeği ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 09.06.2023 | 11:04
Eskişehir’de bir garip hırsızlık! Balkondaki çamaşırları böyle çaldılar | Video 00:55
Eskişehir’de bir garip hırsızlık! Balkondaki çamaşırları böyle çaldılar | Video 09.06.2023 | 11:04
2 yıldır aranan cinayet zanlısı bir haftalık takip sonucu yakayı ele verdi | Video 00:46
2 yıldır aranan cinayet zanlısı bir haftalık takip sonucu yakayı ele verdi | Video 09.06.2023 | 11:21
Toka ile kapılarını açtıkları evleri soyuyorlardı! Aile görünümlü hırsızlara şafak operasyonu | Video 07:43
Toka ile kapılarını açtıkları evleri soyuyorlardı! Aile görünümlü hırsızlara şafak operasyonu | Video 09.06.2023 | 11:04
İnsanlık ölmemiş dedirten hareket: Çöpte bulduğu 3 bin 200 doları sahibine teslim etti | Video 02:14
İnsanlık ölmemiş dedirten hareket: Çöpte bulduğu 3 bin 200 doları sahibine teslim etti | Video 09.06.2023 | 11:04
Manavgat’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video 01:01
Manavgat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video 09.06.2023 | 11:16
Motosikletli genç kalp masajıyla hayata döndü, arkadaşının feryadı yürekleri dağladı | Video 01:58
Motosikletli genç kalp masajıyla hayata döndü, arkadaşının feryadı yürekleri dağladı | Video 09.06.2023 | 11:04
Ümraniye’de bayıltan trafik kavgası kamerada | Video 00:26
Ümraniye'de bayıltan trafik kavgası kamerada | Video 09.06.2023 | 10:14
Aybüke Öğretmen’siz 6 yıl geride kaldı | Video 03:52
Aybüke Öğretmen'siz 6 yıl geride kaldı | Video 09.06.2023 | 10:27
Samsun’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var | Video 02:45
Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var | Video 09.06.2023 | 10:18
Kimseye aldırış etmeden böyle drift attı | Video 00:33
Kimseye aldırış etmeden böyle drift attı | Video 09.06.2023 | 10:10
FETÖ’den hüküm giyen 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı | Video 00:35
FETÖ’den hüküm giyen 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı | Video 09.06.2023 | 09:55
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 00:59
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 09.06.2023 | 09:14
Arnavutköy’de korkutan yangın: Hortum ve kovayla yangına böyle müdahale ettiler | Video 03:53
Arnavutköy’de korkutan yangın: Hortum ve kovayla yangına böyle müdahale ettiler | Video 09.06.2023 | 09:14
Film sahnelerini aratmayan bonzai operasyonu! Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı | Video 01:54
Film sahnelerini aratmayan bonzai operasyonu! Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı | Video 09.06.2023 | 09:20
Film sahnelerini aratmayan bonzai operasyonu! Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı | Video 01:54
Film sahnelerini aratmayan bonzai operasyonu! Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı | Video 09.06.2023 | 09:30
Arnavutköy’de korkutan yangın: Hortum ve kovayla yangına böyle müdahale ettiler | Video 03:53
Arnavutköy’de korkutan yangın: Hortum ve kovayla yangına böyle müdahale ettiler | Video 09.06.2023 | 09:19
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 00:59
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 09.06.2023 | 09:17
Deprem bölgesi Osmaniye’de hac kafilesi dualarla uğurlandı | Video 04:57
Deprem bölgesi Osmaniye’de hac kafilesi dualarla uğurlandı | Video 09.06.2023 | 08:39
Burdur’da şiddetli sağanak sele neden oldu | Video 04:33
Burdur’da şiddetli sağanak sele neden oldu | Video 09.06.2023 | 08:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA