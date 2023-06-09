Minik çocuk ve köpeği ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 09.06.2023 | 11:04 Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada bölünmüş yolda bir otomobilin arkadan çarptığı traktör yoldan çıkarak iş yerine daldı. O sırada iş yerinde köpeği ile bulunan çocuk şans eseri traktörün altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Edremit'in Güre Mahallesi üzerinde İzmir Çanakkale yolu üzerinde makas atarak yolda ilerleyen bir otomobil önünde seyreden traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan traktör bir iş yerine girdi. Bu sırada iş yerinin önünde oynayan dört yaşındaki L.Y. (Leyla Yıldırım) ve köpeği saniyeler ile iş yerine giren traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Kazadan 4 yaşındaki L.Y. anne ve babasının son müdahalesi ile yara almadan kurtuldu. Minik L.Y. ailesi kaza sonrasında büyük bir şok yaşadılar.

Kazadan kurtulan küçük çocuğun dedesi Yılmaz Yıldırım o anları anlattı "Burası E 87 karayolu birada ne zaman ne olacağı belli değil. Bir traktörcü arkadaşımız 10 kilometre hıla giderken arkasından bir otomobil makas atarken traktöre vurdu. Traktörde direksiyon hakimiyetini kaybedip direk dükkanın içine girdi. Çocukların kurtulması bir mucize. Çocuk traktörü görünce annesinin yanına kaçıyor. Annesi ve oğlum çocuğu içeri alıyor. Kurtulması anılık bir olay. Saniyeler ile değil saliselerler ile kurtuldu torunum." dedi. Yılmaz Yıldırım ayrıca otomobil sürücüsünün alkollü olduğu ve kaza sonrası tavırları ile kendilerini üzdüğünü ifade etti.