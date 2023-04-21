Video Yaşam MİNİKA, Hatay'daki çadır kentlerde oyun alanları kurdu | Video
MİNİKA, Hatay'daki çadır kentlerde oyun alanları kurdu | Video

MİNİKA, Hatay'daki çadır kentlerde oyun alanları kurdu | Video

21.04.2023 | 14:48

MİNİKA, Ramazan Bayramı'na özel Hatay'da çocuklara özel bir etkinlik gerçekleştiriyor. Çocuklar kendileri için kurulan özel oyun alanlarında bayramın tadını çıkarttı.

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