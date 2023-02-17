Miraç Kandili'nde hangi dualar edilir? Miraç kandili özel duası | Video

Peygamber Efendimizin Miraç yolculuğu nasıl gerçekleşti? Bu gece neler oldu? Peygamber Efendimiz bu büyük yolculuğunda kimlerle karşılaştı? Miraç’ta Peygamberimize neler müjdelendi? Bu geceyi nasıl geçirmeliyiz? Miraç Kandili'nde hangi dualar edilir? Kandil özel duası, ilahiler ve kasidelerle Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel, bu akşam saat 21:00'da atv'de.