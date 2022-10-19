Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi kırsalında bir ev ve tarlaya düzenlenen operasyonda ruhsatsız av tüfeği ile mısırların arasında ekilmiş 95 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.