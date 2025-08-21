Video Yaşam Motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

21.08.2025 | 14:48

Aydın'da yaya geçidinde, motosikletin çarptığı Sultan Derik (74) hayatını kaybetti, Ümmühan Yeniçeri (70) ise yaralandı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü Burak Sular (26) da yaralandı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Denizli-Aydın kara yolu Umurlu Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Burak Sular'ın kullandığı 09 ANP 800 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmühan Yeniçeri ve Sultan Derik'e çarptı. Bu sırada, motosikletin arkasından gelen Barış Çankaya (38) yönetimindeki 09 KR 768 plakalı otomobilin dikiz aynası da Yeniçeri'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletin sürücüsü Sular, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burak Sular Aydın Devlet Hastanesi'ne, Yeniçeri ve Derik ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Sultan Derik, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise durumunun iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıkan kazayla ilgili inceleme başlattı.

