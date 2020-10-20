Müge Anlı canlı yayın izle: 20 Ekim 2020 Salı atv izle! 17 yaşındaki kız doğurduğu bebekle birlikte... | Video
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atv'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ekim 2020 Salı canlı yayınında son dakika haberleri! Müge Anlı'nın bulduğu kayıp 17 yaşındaki kız nerede? Bebek doğuran 17 yaşındaki kız neden anne ve babası ile görüşmek istemiyor?
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