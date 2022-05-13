Müge Anlı'da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor! İtiraf konuşmasında o ismi işaret etti | Video
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Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor. Cinayeti ele alan Müge Anlı, öldürülen Muhammet Burhan’ın eşi ile itiraf konuşması yaptı. Canlı yayında gözyaşları içinde Müge Anlı ile baş başa konuşmak isteyen Fatma Burhan, “Tutuklansın istiyorum” diyerek yasak aşkı Selami Şen’i işaret etti! İşte Muhammet Burhan cinayeti ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları.