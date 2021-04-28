Müge Anlı'da korkunç iddia! "Lütfiye Gündüz'ü mavi varile koyup Kızılırmak'a attılar'' | Video
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te tüyler ürperten bir olay gerçekleşti. 8 yıldır yaşadığına dair hiç bir iz olmayan Lütfiye Gündüz'ün öldürülüp mavi bir varil içine konarak Kızılırmak'a atıldığı iddia edildi. Bu iddia üzerine stüdyo buz kesti. Milyonları şoke eden olay canlı yayına böyle yansıdı. İşte son dakika haberinin korkunç ayrıntıları