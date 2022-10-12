Müge Anlı’daki Meryem cinayetinde WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Anne hakkında şok iddia | Video
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Müge Anlı, 3 yaşındaki Meryem Ünal'ın şüpheli ölümünü gündeme taşıdı. Anne Melisa, suçu sevgilisi Recep'e attı. Yakalanan şüpheli ise adliyeye sevk edilirken anne hakkında inanılmaz iddialar ortaya attı. İkilinin WhatsApp üzerinden yaptıkları konuşma da canlı yayında ekranlara taşındı. İşte milyonların konuştuğu sır olayın detayları.