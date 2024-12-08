Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi İstanbul’da konvoylarla kutlandı | Video 08.12.2024 | 10:49 Suriye’de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Suriyeli gruplar Fatih ve Esenyurt’ta sabah namazı sonrası kutlama yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından İstanbul'da bulunan Suriyeliler kutlamalar yaptı. Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta coşkuyla toplanan gruplar, Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi. Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar, sloganlar attı. Bazı bölgelerde düzenlenen yürüyüşlerde Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının açılması da dikkat çekti. Kutlamaların yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.