Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi İstanbul’da konvoylarla kutlandı | Video
Suriye’de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Suriyeli gruplar Fatih ve Esenyurt’ta sabah namazı sonrası kutlama yaptı.
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