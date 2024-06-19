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Munzurlar, turistlerin ilgi odağı | Video

Munzurlar, turistlerin ilgi odağı | Video

19.06.2024 | 10:47

Terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü.

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Zirvesinde kar, yaylalarında açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistleri, fotoğraf sanatçılarını, doğa tutkunlarını adeta cezbediyor. Erzincan'ın Tatlısu köyünden başlayıp belirli bir mesafe araçla ardından patika yolda doğa yürüyüşü yaparak 3300 rakımlı Munzur Dağlarına çıkan yerli turistler bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzurların doyumsuz manzarasıyla karşılaşıyor. Gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen turistler gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekleri koklayıp kilometrelerce yürüdükleri yolun yorgunluğunu unutuyorlar.

Bayram tatilini Munzur Dağları eteklerinde çadır kurup koyun sürüsü otlatan yaylacılarla çektikleri fotoğraf ve videolarla anı kalıcı kılan turistler yöredeki en büyük buzul göl olan Yeşil Göl'ün etrafında kamp kurarak geri dönüşe geçmeden uzunca mola verdiler. Adrenali sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alan olduğunu kaydeden vatandaşlar, ulaşmanın yorucu ama zorluklara değdiğini belirttiler.

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