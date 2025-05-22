Video Yaşam "Narkokapan-İstanbul 2" operasyonunda 272 torbacı gözaltına alındı | Video

"Narkokapan-İstanbul 2" operasyonunda 272 torbacı gözaltına alındı | Video

22.05.2025 | 08:47

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 272 torbacı yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda; 272 torbacı yakalandığını belirterek, "Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü" ifadesini kullandı.
Bu 4 aylık süreçte, İstanbul'daki ilçelerin tekrar mercek altına alındığını kaydeden Yerlikaya, elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildiğini vurgulayarak şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlendiğini ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirilmesinin ardından operasyona başlanıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri merkezli operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!
İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

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