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Öfkeli koca eşini çekiçle ağır yaraladı | Video

Öfkeli koca eşini çekiçle ağır yaraladı | Video

20.11.2024 | 14:11

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'Neden eve geldin' sorusuna öfkelenen koca eşini çekiçle döverek ağır yaraladı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye sokaktaki bir evde meydana geldi. Sabah uyanan Cüneyt İ. (40), giyinip işe gitmek üzere evden çıktı. Kısa süre sonra eve gelen adamı gören eşi Sümeyra İ. (38), neden eve geldiğini sordu. Bu duruma sinirlenen öfkeli koca Cüneyt İ. elindeki çekiçle eşi Sümeyra İ.'nin başına defalarca vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli koca ise evden ayrıldı. Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırılmalar tepsit edilen kadın beyin cerrahi servisine yatırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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